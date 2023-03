Agrigento ha vinto, sarà capitale della cultura 2025. Scarpinato: “Ha vinto tutta la Sicilia”

«Con questo importante riconoscimento ha vinto tutta la Sicilia. Agrigento, città densa di bellezze straordinarie, territorio conosciuto e apprezzato per il fascino dei suoi monumenti e del paesaggio, che fa da sfondo alla ricchezza delle relazioni umane, avrà adesso una notorietà ancora maggiore e attirerà visitatori da tutto il mondo valorizzando sia la parte archeologica sia le numerose iniziative culturali che stiamo mettendo in campo».

A dirlo è l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, commentando la nomina di Agrigento a capitale italiana della cultura per il 2025.

“Agrigento capitale della cultura 2025 è una notizia che riempie di orgoglio perché dà il giusto riconoscimento ad un territorio già straordinariamente ricco di testimonianze storiche e preziosità paesaggistico-ambientali. Dobbiamo approfittare di questa grande opportunità portando avanti azioni concrete che favoriscano il miglioramento dell’offerta turistica anche attraverso sinergie tra pubblico e privato”. Così Michele Catanzaro capogruppo del Pd All’Ars commenta a notizia della proclamaIone di Agrigento a capitale della cultura per il 2025.

“L’entuasiasmo è incontenibile per questa vittoria che rappresenta per tutto il territorio uno slancio culturale e turistico che sono certa ci condurrà verso un futuro luminoso – ha dichiarato Giusi Savarino (FdI)- ! Rinnoviamo il grazie al governo Regionale, alle istituzioni e all’amministrazione comunale per aver creduto in questo sogno agrigentino e al governo Meloni e al Ministro Sangiuliano per aver premiato la nostra città”.