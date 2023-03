8 Marzo, “Help Me”: associazione 6libera.6come6 inaugura il servizio gratuito contro violenza e molestie

L’Associazione 6libera.6come6 in occasione dell’8 marzo inaugura un nuovo team di esperti che forniranno il loro servizio contro le violenze e le molestie, sempre più diffuse nei contesti lavorativi.

La squadra inaugurata comprende avvocati, psicoterapeute e una criminologa forense che supporteranno, in maniera totalmente gratuita, le donne vittime di violenza sui luoghi di lavoro. Per usufruire del servizio è possibile richiedere di essere contattato nell’area “Help Me” del sito dell’osservatorio contro le violenze e le molestie sui luoghi di lavoro www.6libera.org mandare un’e-mail all’indirizzo info@6libera.org. Un ulteriore strumento per tutte quelle donne che necessitano di un supporto legale o psicologico completamente gratuito.

Il team di esperti è composto dagli avvocati Deborah Bozzetti, Francesco Mazza e Massimo Rossi, dalle psicoterapeute Roberta Vitelli e Marica Malagutti e dalla criminologa forense Maria Pia Turiello.

La difesa nei luoghi di lavoro contro ogni forma di violenza e molestia è estremamente importante e riconosciuta per legge. Il 21 giugno 2019 è stata adottata durante la Conferenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) la “Convenzione n. 190 sulla violenza e le molestie” e la “Raccomandazione n. 206” al fine di garantire a livello internazionale una pari dignità nel mondo del lavoro che è entrata in vigore in Italia il 29 ottobre 2022.

Per ulteriori informazioni e richiedere un appuntamento, è possibile consultare la pagina: https://www.6libera.org/servizio-8marzo/

Certi di un vostro riscontro per la pubblicazione, vi porgiamo cordiali saluti.