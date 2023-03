8 marzo: Gdf sequestra 400 mimose, donate a reparto ospedale per operatrici e pazienti di Ginecologia oncologica del Civico

In occasione della ricorrenza della Festa della Donna, Finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano hanno sequestrato e devoluto al reparto di Ginecologia oncologica dell’ospedale Civico di PALERMO oltre 400 composizioni floreali di mimose. Erano state sequestrate a tre venditori ambulanti nel rione Borgonovo che erano abusivi perché sprovvisti della necessaria autorizzazione amministrativa per l’esercizio ambulante.

A conclusione dei controlli le Fiamme gialle hanno sequestrato la merce esposta in vendita e applicata ai tre ambulanti una sanzione che va da un minimo di 154 euro a un massimo di 1.549 euro. Tutte le mimose sequestrate sono state consegnate in beneficenza al Reparto di Ginecologia oncologica dell’ospedale Civico di PALERMO per essere successivamente donate alle pazienti e alle operatrici.