Violento pestaggio in strada a Roma: morto caporal maggiore dell’Esercito

Un violento pestaggio, avvenuto a Roma, nel quartiere Centocelle, ha provocato la morte del 44enne caporale maggiore dell’Esercito, Danilo Salvatore Lucente Pipitone.

L’uomo, che lavorava come infermiere all’ospedale militare del Celio, aggredito la notte tra venerdì e sabato intorno alle 2.20 in via dei Sesami, era stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I dopo che alcuni passanti avevano allertato le forze dell’ordine: i sanitari lo avevano trovato con un taglio al sopracciglio e un profondo colpo dietro la nuca. Ferite che gli sono state fatali.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile che avrebbero già interrogato due persone.