Sanremo 2023: Angelo Duro spiega quale sia la vera trasgressione

Amadeus invita a cambiare canale perche’ le cose che ascolteremo potrebbero non piacerci. Il monologo del comico Angelo Duro in effetti e’, a tratti, fin troppo serio per il brutale realismo della sua disamina dei rapporti tra uomo e donna (il segreto per un matrimonio duraturo? Andare a prostitute ogni mese. Come stare 14 anni con la stessa persona? Tradendola in modo sistematico).

Dopo le polemiche sulla presenza di Rosa Chemical, l’attore palermitano, debitore dello stile della stand up comedy americana come molti della sua generazione, ricorda che la vera trasgressione e’ ben altra: non avere nessun tatuaggio, bere solo acqua e non cambiare mai fidanzata. Dargli torto e’, ehm, duro.