San Cataldo: per San Valentino i bouquet di fiori diventano “tappabuche”

Sta facendo il giro del web una fotografia, scattata a San Cataldo proprio il giorno di San Valentino, con un mazzo di fiori che, come vaso, utilizza una buca nell’asfalto.

Non si è certi sulle reali intensioni.

C’è chi pensa sia stato un regalo di uno spasimante che, ahimé, non è stato gradito non gradito e abbandonato dal suo proprietario nella speranza che venga calpestato da una vettura o una provocazione per far capire all’amministrazione pubblica come lo stato di abbandono dell’asfalto cittadino sia degenerato fino a far crescere un intero cespuglio di fiori.

C’è, però, chi ha subito fatto dell’ironia definendo il mazzo di fiori dentro il foro come la perfetta rappresentazione di un “bouquet”.

Nel frattempo il protagonista del curioso gesto è ancora anonimo.