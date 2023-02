Riesi. L’annuncio dell’amministrazione comunale: progetti per 2 milioni di euro finanziati con fondi del Pnrr

RIESI. L’Amministrazione Chiantia ha reso noto l’avvenuto inserimento in graduatoria delle domande “ammesse e idonee” su progetti che si avvarranno del finanziamento dei fondi PNRR. “È una notizia che ci rincuora – afferma il sindaco dott. Chiantia – e ci inorgoglisce sapere che grazie a questi e ad altri progetti in cantiere riusciremo a dotare Riesi di ulteriori servizi per la comunità”.

L’importo complessivo dei progetti sarà di due milioni di euro – afferma il vice sindaco e assessore ai servizi sociali dott.ssa Rosa Pilato – in particolare, il progetto SIAAR- Servizi integrati di assistenza anziani e rifugiati, a cui hanno collaborato per la redazione il Responsabile dell’Area dei Servizi amministrativi, Dott. Giovanni Drogo, e il Responsabile del CED, Massimiliano Testa, permetterà di potenziare, integrare e creare servizi infolife di geo localizzazione e sicurezza per anziani con soccorso in tempo reale, ricetta medica a casa, cartella socio-sanitaria integrata per ADI, soluzione di telemedicina e welfare di prossimità per l’acquisizione H24 dei parametri vitali su server dedicati per il monitoraggio dei parametri fisiologici, e una piattaforma software per l’integrazione dei Rifugiati provenienti dai paesi in guerra.

Con tali nuovi servizi si cercherà di rimuovere e di prevenire situazioni di bisogno, emarginazione e disagio, offrendo supporto agli anziani e alle persone più fragili della nostra comunità.

L’altro progetto ammesso in graduatoria e idoneo – spiega l’ass. ai LLPP arch. Domenico Pistone- prevedrà la riqualificazione degli ex- campetti da tennis comunali nel quartiere “Canale”. Il progetto, la cui ricostruzione tridimensionale si può vedere con i render, e portato avanti con tenacia dal responsabile di area geom. Lombardo e dall’ufficio LLPP composto dalla geom. Giambarresi e dal dott. La Rosa, a cui vanno i ringraziamenti per la dedizione per la cosa comune, avrà una duplice funzione: donare nuova luce a uno spazio comunale in disuso e per troppo tempo dimenticato e riqualificare, ci auguriamo, un intero quartiere.

All’interno saranno previsti due campetti da padel, un campo da calcio a 8, spogliatoi e servizi e una dotazione di pannelli fotovoltaici che garantiranno minor spesa energetica per le casse comunali e una “piazza verde”. Questa piazza, continua l’architetto, sarà un nodo per il quartiere in cui poter far piantare specie arboree autoctone in onore dell’impronta storica di un quartiere fertile e da cui la storia del nostro paese ha avuto inizio. Questo spazio pubblico ci auguriamo possa essere fruito da famiglie e bambini e, insieme al campo sportivo comunale, anch’esso fortemente voluto dall’Amministrazione Chiantia, proverà a dare nuova linfa alla città di Riesi.