Nuovo caso intossicazione da cannabis di un bimbo a Palermo

Un nuovo caso di intossicazione da cannabis di un bimbo, nel giro di pochi giorni, è stato segnalato nell’ospedale pediatrico “G. Di Cristina” di Palermo. Il piccolo, che ha 18 mesi, è giunto al Pronto soccorso, accompagnato dai genitori, in un profondo stato soporifero. I medici, che hanno eseguito gli esami di sangue e delle urine, hanno subito confermato la positività alla cannabis.

Il bimbo, che adesso sta bene ed è in via di guarigione, si trova ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile. I sanitari hanno avvisato le forze dell’ordine e la magistratura; sono in corso accertamenti da parte della procura per i minorenni e degli assistenti sociali per verificarele le condizioni in cui vive il bambino.