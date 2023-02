Molino Riggi diventa anche “orto”: la filiera controllata che impreziosisce di gusto le prelibate pietanze

Da un luogo senza tempo, dove la tradizione orienta il cammino e la qualità ne determina i confini, si trova l’operoso Mulino Riggi. Un’azienda nissena che, proprio come i cicli della natura, ha saputo diversificare i suoi prodotti trasformandoli in deliziose prelibatezze da far gustare ai suoi clienti.

Farina, biscotti, pasta, pizze, pinze, focacce e pietanze pronte.

La famiglia Riggi, però, non intende fermarsi e, per poter spingere “l’asticella” sempre più verso l’alto, ha riqualificato un terreno per dedicarlo alla creazione di un orto.





A Caltanissetta l’oasi incontaminata di pace, circondata da terreni con alberi di ulivi e che fa da cornice al rumore incessante del mulino, delle macchine e al via vai dei dipendenti e clienti, è diventata un prezioso spazio.

Non si tratta di nulla di nuovo poiché Molini Riggi ha sempre puntato alla qualità, alla genuinità dei prodotti e alla valorizzazione del territorio. Con la nascita di Grani in Pasta, questo obiettivo ha acquistato ancora più forza e l’azienda ha scelto di offrire ai suoi clienti un prodotto biologico, che mira ad essere fatto completamente “in casa”.

Dal Mulino alla tavola, dalla terra alla cucina, dal contadino allo chef, da Granamaro all’ApeRiggi servito da Grani in Pasta. Un passaggio che garantisce una filiera controllata e certificata a chilometro zero.

“C’era una volta un piccolo orto circondato da alberi d’ulivo…”

Alla famiglia Riggi piace pensare che questo sia solo l’inizio di un’altra grande storia che, iniziata con la molinatura di grani antichi siciliani tra cui Timilia, Russello, Perciasacchi e Canapa, verrà tramandata nelle generazioni future e narrata con delicatezza. Proprio come il filo d’olio che dalle olive raccolte sugli alberi della famiglia Riggi scivola leggero fino alle pietanze che verranno servite al cliente. O come la zucca arancione che rigogliosa cresce nelle colline nissene per poter poi essere tagliata a cubetti, cucinata e servita su una pinsa o una focaccia.

Gli ingredienti d’eccellenza, come le farine utilizzate nella produzione alimentare, non possono essere abbinati con altri che ne sminuiscano la prelibatezza ma, al contrario, devono essere arricchiti nel sapore.

E Molini Riggi, che ha abituato i suoi clienti a prodotti di eccellenza, sa bene come innovare senza compromessi nelle caratteristiche organolettiche delle sue materie prime sfruttando i propri prodotti o, dove dovessero servire per la diversificazione alimentare, quelli coltivati da imprenditori agricoli locali certificati nella qualità e nel ciclo produttivo per realizzare l’ambizioso obiettivo di valorizzare il territorio a 360°.

Per scoprire (o riscoprire) Grani in Pasta il cliente ha tante alternative. La prima è andare nel locale che si trova a Caltanissetta in via Libertà, 102. La seconda, per maggiore praticità, è la classica telefonata (allo 0934 553593) nella quale richiedere per prenotazioni di ogni tipo. Infine, come accompagnamento a tutto e restare aggiornati sulle iniziative “Grani in pasta” invita a seguire le pagine social su Facebook e Instagram.