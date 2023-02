Le congratulazioni di Cgil, Cisl e Uil alla Guardia di Finanza per arresto di imprenditore accusato di sfruttamento di lavoratori

CALTANISSETTA. Un comunicato unitario da parte delle tre sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil per rendere merito alla Guardia di Finanza che è riuscita a svelare l’ennesimo caso di sfruttamento di lavoratori.

In una nota Rosanna Moncada (Cgil) Emanuele Gallo (Cisl) e Salvatore Guttilla (Uil) hanno spiegato le ragioni di questa nota: “La meritevole operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta che ha posto fine all’ennesimo caso di sfruttamento di lavoratori da parte di un azienda agricola che operava nel territorio di Gela rappresenta l’attenta e sempre più incisiva presenza delle Forze dell’ordine nella nostra Provincia.

Ciò che emerge è anche la costante e drammatica forma di sfruttamento che si alimenta di povertà e bisogno e che costringe tanti lavoratori a subire condizioni lavorative umilianti. Risulta altrettanto evidente che un azione di prevenzione sia necessaria affinché non si creino tali condizioni di necessità e di povertà che comportano sfruttamento e rischi per la sicurezza.

Ci troviamo – prosegue la nota – di fronte a individui che senza alcun scrupolo non rispettano regole e uomini per ottenere profitto e che risultano agevolati da un sistema che dispone di poche misure preventive che potrebbero consentire un accesso trasparente e regolare al lavoro per un corretto incrocio tra domanda e offerta di lavoro agricolo e avere finalmente strumenti fondamentali al reale contrasto al lavoro nero, allo sfruttamento e al caporalato.

Auspichiamo pertanto – conclude la nota – una maggior impegno da parte dello Stato con un potenziamento degli ispettorati del lavoro e delle strutture di vigilanza”.

CGIL Rosanna Moncada CISL Emanuele Gallo UIL Salvatore Guttilla