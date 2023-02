Incidente stradale, muore motociclista

Un uomo di 30 anni di Vittoria e’ morto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115 tra Rosolini e Noto, nel Siracusano. Il trentenne, che era in sella ad una motocicletta insieme ad una donna, rimasta gravemente ferita, ha avuto un impatto, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, contro una macchina, alla cui guida c’era una donna di 72 anni.

Lo schianto e’ stato violento, l’uomo e’ deceduto poco dopo; la ragazza, invece, e’ stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.