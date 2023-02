Il 18 marzo al Pala Congressi di Taormina premiazione dei Campioni siciliani di Automobilismo e Karting

Scattato il conto alla rovescia per la Premiazione dei Campioni Siciliani dell’Automobilismo e del Karting, che il 18 marzo si svolgerà nell’esclusiva cornice di Taormina presso il Pala Congressi dalle ore 16.30. La Cerimonia che la Delegazione Regionale dedica ai migliori interpreti dello sport delle 4 ruote della passata stagione, sarà interamente trasmessa in diretta streaming e su ACI Sport TV (228 Sky).

La festa siciliana dell’automobilismo è organizzata dalla Delegazione ACI Sport Sicilia, guidata da Daniele Settimo, per consegnare i premi e riconoscimenti campioni del 2022. Ospite d’onore sarà il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, presente anche quest’anno all’importante occasione per congratularsi con gli sportivi dell’isola, insieme ai vertici federali ed i massimi rappresentanti delle Amministrazioni della Regione e locali.

La manifestazione prenderà il via alle 16.30 e culminerà con la consegna dei premi speciali “Premio Nino Vaccarella”, il premio al “Pilota dell’Anno”, rivelazione dell’anno e gli attesi Caschi Sicilia Bronzo, Argento, Oro e l’eccellenza del Casco di Platino.

Saranno numerose le sorprese che arricchiranno la prestigiosa passerella di nomi che rendono ed hanno reso grande il motorsport. Nel corso della serata saranno premiati i protagonisti di tutte le categorie dell’automobilismo della Stagione 2022:

Karting

CAMPIONI REGIONALI ACI SPORT 8^ Zona

VINCITORE DELLA CATEGORIA 60 MINI – Angelo Andrea Castro

VINCITORE DELLA CATEGORIA MINI Gr. 3 –Cristian Blandino

VINCITORE DELLA CATEGORIA KZ2 E KZ2 UNDER 18 – Giovanni Renda

VINCITORE DELLA CATEGORIA KZN UNDER – Salvatore Gentile

VINCITORE DELLA CATEGORIA KZN SENIOR – Giuseppe Messina

VINCITORE DELLA CATEGORIA X 30 JUNIOR – Andrea Alessandro Casella

VINCITORE DELLA CATEGORIA X 30 SENIOR Fabio Spataro

Rally

VINCITORI CAMPIONATI SICILIANO – RALLY MODERNO 2022

ASSOLUTA 1° CONDUTTORE : 1° Pollara Marco (1° di Classe R5 e Vincitore Assoluto Coppa Rally 8^ Zona); 2° Lombardo Roberto; 3° Angelucci Fabio

ASSOLUTA 2° CONDUTTORE : 1° Massimo Cambria; 2° Francesco Galipo’; 3° Maurizio Marin

1à FEMMINILE 2° CONDUTTORE: Giorgia Maria Bruno

1° CLASSIFICATO UNDER 25 e 1° DI CLASSE A6: Salvatore Pio Scannella – Francesco Galipò (Vincitori Coppa rally 8^ Zona Under 25 e Classe A6)

1° CLASSIFICATO OVER 55: Stassi Carlo (Vincitore Coppa rally 8^ Zona Over 55)

1à CLASSIFICATA SCUDERIA: CST RACING – Vincitrice Coppa Rally 8 Zona Scuderie

Rally Auto Storiche

VINCITORI CAMPIONATI SICILIANO – RALLY AUTOSTORICHE 2022

ASSOLUTA 1° CONDUTTORE 2° RAGGRUPPAMENTO 1° Savioli Marco

ASSOLUTA 2° CONDUTTORE 2° RAGGRUPPAMENTO 1° Savioli Gianluca

ASSOLUTA 1° CONDUTTORE 3° RAGGRUPPAMENTO 1° Spinnato Gianluca

ASSOLUTA 2° CONDUTTORE 3° RAGGRUPPAMENTO 1° Mellina Fabio

ASSOLUTA 1° CONDUTTORE 4° RAGGRUPPAMENTO 1° Ospedale Francesco

ASSOLUTA 2° CONDUTTORE 4° RAGGRUPPAMENTO 1° Portera Salvatore

Velocità in Salita

VINCITORI ASSOLUTI DEL CAMPIONATO SICILIANO VELOCITA’ MONTAGNA:

1° Classificato, Vincitore classe E2SC 2000 e Classifica Under 25 – Luigi Fazzino (Vincitore Trofeo Nazionale CIVM Under 25 – Vincitore Coppa di Classe TIVM Centro E2-SC 2000 – Vincitore Assoluto Trofeo Velocità Montagna Sud e Gr. E2SC – Vincitore Trofeo TIVM Sud Under; 2° Classificato – Luca Caruso; 3° Classificato e vincitore di classe E2SC 3000 – Francesco Conticelli

Velocità in Salita Auto Storiche

Classifica Assoluta:

1° RAGGRUPPAMENTO e 1-G1 T-TC 2000: Riccobbono Giuseppe;2° RAGGRUPPAMENTO e 2-G2-H1-GTS 1300: Spezia Giacomo; 3° RAGGRUPPAMENTO e 3-H2-I-SIL 1300: Caristi Salvatore; 4° RAGGRUPPAMENTO e 4-JR-BC 2000 – 4-JR-BC >2000: Barbaccia Ciro

Slalom

VINCITORI ASSOLUTI CAMPIONATO SICILIANO SLALOM

1° Girolamo Ingardia (vincitore classe E2SS 1150);

2° Salvatore Arresta (Vincitore Coppa Slalom 5^ Zona Gr. E2SS);

3° Salvatore Catanzaro

Bicilindriche

CAMPIONATO INTERREGIONALE “LE BICILINDRICHE” SALITA/SLALOM 2022

Gruppo 5 Classe 700: 1° e Campione Assoluto Campionato Interregionale “Le Bicilindriche” Salita/Slalom Riccardo Viaggio (Cubeda Corse) ; 2° Angelo Alessandro Mercuri (New Generation Racing); 3° Giuseppe Noto (Catania Corse).

Regolarità

Sebastian Feudale – Francesco Nicolò Gullotta (primi ex aequo) 1° Conduttore Campionato Siciliano Regolarità

Russo Nazareno, 3° classifica 1° conduttore

Grillo Maria Teresa – Paolino Messina (primi ex aequo 2° conduttore)

Rosa Intranova 3^ 2° Conduttore campionato Assoluto Siciliano Regolarità 2022

