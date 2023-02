Due donne uccise: parroci, “Vita sacra, basta chiacchiericcio”

Dopo i tragici fatti di sabato 11 febbraio, quando un pregiudicato per mafia ha ucciso due donne e poi si e’ tolto la vita a Riposto, i sacerdoti delle parrocchie del Comune esprimono “dolore per quanti hanno perso la vita e vicinanza a tutti i parenti delle vittime”.

Questo il messaggio consegnato alle comunita’ parrocchiali oggi e domani al termine delle Messe: “L’omicidio e il suicidio sono dei mali deprecabili che vorremmo non succedessero mai: non appartengono al naturale decorso dell’esistenza e quando accadono generano soltanto dolore, ribellione e rifiuto interiore poiche’ c’e’ stata la violazione di quanto piu’ prezioso possediamo: la vita, che e’ sacra e non va mai violata. La nostra comunita’ quel sabato mattina e’ stata ferita tre volte”.

Che fare adesso?”, si chiedono i parroci del paese del Catanese, “da dove ricominciare? Assecondare la tentazione del chiacchiericcio e dei facili giudizi, non rende giustizia al valore della vita, che va sempre rispettata e amata perche’ sacra. Questo tempo che ci sta davanti sia quindi l’occasione preziosa e opportuna per prendere consapevolezza del valore della nostra esistenza: impariamo ad amare sempre piu’ noi stessi per voler bene l’altro. Dobbiamo avere tutti la consapevolezza che qui a Riposto non siamo in pochi, ma siamo in tanti ad amare e rispettare la vita, ne sono la riprova le innumerevoli iniziative civili e religiose che ci contraddistinguono quotidianamente. In sinergia con le istituzioni civili ed educative, alle associazioni e movimenti del volontariato ed alle forze dell’ordine promuoviamo sempre i valori a fondamento della nostra collettivita’: il senso civico, il senso di comunita’, il rispetto delle regole e della vita di tutti nella sua sacralita’