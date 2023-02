Delia. A breve partiranno corsi di formazione gratuiti tenuti da personale dell’Asp di Caltanissetta

DELIA. A breve partiranno diversi corsi gratuiti tenuti dal personale dell’Asp di Caltanissetta presso l’Aula Consiliare del Comune di Delia non appena sarà raggiunto un numero congruo di iscrizioni. Lo ha comunicato il sindaco Gianfilippo Bancheri.

I corsi sono quelli di RSPP -Responsabile della sicurezza della prevenzione e protezione- Primo rilascio e rinnovo per i datori di lavoro e di RLS – Responsabile della sicurezza dei lavoratori-Primo rilascio e rinnovo Preposto in nome e per conto del titolare.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’assessore all’agricoltura Antonio Gallo. Quest’ultimo ha anche spiegato che, oltre a questi corsi organizzati con l’Asp di Caltanissetta, sono in itinere anche i corsi per il titolo di I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) presso un centro di formazione privato, titolo necessario per i nuovi insediamenti in agricoltura.