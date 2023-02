Carabinieri. Entro l’11 marzo si possono presentare istanze per l’ammissione al corso triennale di Allievi Marescialli

Avendo un’età compresa tra i 17 e i 26 anni e volendo vivere un’esperienza stimolante e iniziare un percorso impegnativo ma pieno di soddisfazioni, per una professione al servizio dei cittadini, è possibile partecipare al concorso per l’ammissione al 13° Corso Triennale Allievi Marescialli.

La partecipazione al corso triennale consentirà il conseguimento della laurea in “Scienze Giuridiche della Sicurezza”, con la possibilità di arricchire le proprie conoscenze e cimentarsi in esercitazioni e in varie discipline sportive. E’ possibile presentare domanda on-line fino all’11 marzo 2023. Questo il link nel quale si può scaricare il bando: http://www.carabinieri.it/…/concorso-per-titoli-ed…