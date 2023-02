Caltanissetta, cresce la saggezza di Vincenza Caruso con i suoi “cento anni +1”

Per la centenaria Vincenza Caruso cambia il numero nella torta ma non la voglia di condividere questi momenti circondata dall’affetto della famiglia.

La scrittura più bella è quella del racconto della vita e questa donna, con le sue 101 candeline, può scrivere un romanzo ricco di esperienze, ricordi ed emozioni.

Nata a Niscemi nel 1922 la centenaria “sprint” ha vissuto una vita dedicata al marito Gaetano Militello e alla figlia Stefania.

Un’unione, quella della famiglia, che le ha permesso di restare salda nelle sue scelte di vita. Con il marito, infatti, si è inizialmente trasferita in Belgio per motivi di lavoro per poi tornare nella sua Provincia natale diversi anni dopo. Vedova dal 1982, Vincenza ha riposto amore e dedizione sulla figlia con la quale ancora oggi convive ma arricchita dall’affetto di nuovi legami di sangue.

La famiglia, con Stefania e Ugo, si è allargata con i figli Danilo, Sonia, Manuela, Angelo e Teresa e i pronipoti Ugo, Klarissa, Giorgia, Ginevra e Deborah. Una vera “enciclopedia” di amore e di stima reciproca.