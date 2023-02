Butera. Riconoscimento letterario per lo scrittore Salvatore Lisi al Premio internazionale di narrativa “Città di Sarzana”

BUTERA. Importante riconoscimento letterario per Salvatore Lisi. Lo scrittore buterese l’ha ottenuto con la sua opera inedita all’edizione 2022 del “Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Città di Sarzana”. Si tratta di un premio annuale assegnato ai migliori scrittori e poeti italiani che vi prendono parte con le loro opere inedite.

Salvatore Lisi ha ottenuto il premio con il suo libro inedito “All’Ombra della Coscienza – in tempo di Covid 19”. E’ stata la presidente del premio letterario, patrocinato dalla Camera dei Deputati, Susanna Musetti, assieme al sindaco di Sarzana, Cristina Ponzarelli e al presidente della giuria, la prof. Marisa Vigo, a consegnare il prezioso riconoscimento letterario allo scrittore buterese.

Quest’ultimo riconoscimento va ad arricchire una bacheca che ha già visto Lisi ottenere premi letterari di valore come, solo per citarne alcuni, il “Premio Internazionale Navarro” con il libro “La via del Cuore” a Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, nel “Concorso Letterario Nazionale Artisti per Peppino Impastato” con il libro “La sacralità della mafia” a Milano, a Castiglione di Sicilia per il romanzo “Fuga dalla Sicilia” e a Reggio Calabria nel “Premio Letterario Internazionale dott. Domenico Smorto” con il romanzo “Caffè amaro”.