A Serradifalco, Montedoro e Milena il 9 febbraio scuole aperte; per venerdì 10 febbraio, invece, si valuterà

SERRADIFALCO. In considerazione del fatto che l’allerta meteo nelle prossime ore interesserà il territorio dei Comuni di Serradifalco, Monteoro e Milena con la sua massima intensità, soprattutto nelle ore pomeridiane (18:00/19:00 circa), come da previsioni meteorologiche dell’aeronautica, i sindaci dei tre Comuni si sono sentiti per fare il punto della situazione e decidere il da farsi.

Lo ha reso noto il sindaco Leonardo Burgio. La scelta per i comuni del Vallone appartenenti all’istituto Comprensivo F. Puglisi (Serradifalco, Montedoro e Milena) è quella di tenere, domani giovedì 9 febbraio 2023, le scuole aperte e valutare domani nel tardo pomeriggio, a dati aggiornati acquisiti, se modificare tale scelta per Venerdì mattina 10 Febbraio 2023.