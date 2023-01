Targa Florio: la 107^ edizione dell’Historic Regularity Rally svela le prime sorprese

La 107^ Targa Florio svela le prime sorprese. La gara automobilistica più antica del mondo organizzata dall’AC Palermo con il supporto dell’Automobile Club D’Italia, dal 5 al 7 maggio porterà sulle strade delle Madonie anche le affascinanti e spettacolari auto della Targa Florio Historic Regularity Rally, gara di Campionato Italiano Regolarità a Media. Percorso tutto ricavato sulle Madonie e riservato esclusivamente alle prove di media. Start nel centro di Palermo e Traguardo a Termini Imerese, per la nuova gara che incontrerà solo nelle date i Rally.

La Targa Florio Historic Regularity Rally è una ulteriore coinvolgente competizione che arricchisce l’evento siciliano che sarà terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, con validità di Coppa Rally 8^ Zona e Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Tutte le gare offrono punti anche ai Campionati regionali.

La Regolarità a Media è rapidamente divenuta nuova serie tricolore riservata alle vetture che hanno scritto le migliori pagine dei rally del passato e che tornano sulle leggendarie strade siciliane per vivere nuove sfide di precisione che esaltano l’abilità di guida e l’affiatamento dell’equipaggio.

Un percorso, ricavato sulle famose strade del mito, che solo all’inizio incontra le altre gare dell’evento siciliano, per una competizione che sin dall’edizione del debutto è destinata a brillare di luce propria.

La Targa Florio Historic Regularity Rally avrà il suo quartier generale presso le Tribune di Floriopoli, che saranno anche sede della verifiche. Programma e percorso completamente riservato alla gara novità del 2023, che incontrerà i rally solo nelle location di partenza ed arrivo. La prestigiosa gara torna al centro di Palermo e teatro della Cerimonia di partenza sarà l’elegante e centrale via Ruggero Settimo, venerdì 5 maggio, quando si percorreranno i primi 65 Km di regolarità a media. “Targa”, “Polizzi” e “Cefalù” le 3 prove previste per la 1^ Tappa su un percorso di 216,22 Km. Sabato 6 maggio altre 6 prove di media con due passaggi su “Piano Battaglia”, “Geraci Siculo” e “Castelbuono” per altri 111 Km, su un percorso di tappa di 262,63 Km, che sulle Madonie impegneranno i concorrenti, prima dell’arrivo sul Belvedere di Termini Imerese. In totale i concorrenti percorreranno 478,65 Km ed attraverseranno territori siciliani dalla bellezza unica, dove è nata la passione per le corse e per le auto, saranno 175,45 i Km su cui si suddividono le 9 prove di media previste.

La Targa Florio Historic Regularity Rally è la nuova competizione che AC Palermo ed ACI Sport hanno voluto ad arricchire ulteriormente un evento che esalta appieno il fascino dei luoghi attraverso le sfide di precisione tra auto dal richiamo irresistibile.