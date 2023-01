Soldi per la gestione dei flussi di migranti: M5S, 300mila euro a Caltanissetta

“Rifinanziato anche per il 2023 il contributo in favore dei comuni impegnati nella gestione dei flussi migratori, tra cui quelli di Augusta e Pozzallo, da sempre in prima linea nella gestione dell’emergenza sbarchi”. A comunicarlo e’ il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra che commenta cosi’ l’approvazione nella recente legge di bilancio del provvedimento all’articolo 1, comma 833 che prevede un aiuto economico per tutti quegli enti locali che sono giornalmente protagonisti nella prima accoglienza e nella gestione dei flussi migratori.

In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell’anno appena concluso, al Comune di Lampedusa e Linosa e’ stato concesso un contributo straordinario di 850.000 euro per l’anno 2022, mentre a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani e’ concesso un contributo pari a 300.000 euro

. “Mi preme ricordare – spiega il Questore della Camera dei Deputati – come questo finanziamento sia stato fortemente voluto dal M5S durante il Governo Conte 2, e che si sia voluto dare un aiuto concreto a quelle comunita’ che con grande senso di responsabilita’ hanno sostenuto la macchina dell’accoglienza dando una risposta pronta all’emergenza degli sbarchi, fenomeno ormai strutturale in Sicilia”.