Sicilia, apre il centro Hera per preservare la fertilità

“Le terapie, per una patologia come il tumore, fanno perdere la capacità riproduttiva. Il Centro Hera di Siracusa darà la possibilità di preservare la fertilità in modo che questi uomini o donne, soprattutto superando un cancro, potranno avere ancora un progetto di diventare genitori. Così come chi è portatore di malattie genetiche può trovare una diagnosi pre-impianto ed evitare eventualmente l’aborto”.

Lo ha spiegato Antonino Guglielmino, Presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana, presentando a Istituzioni, medici, consultori, cittadini, la struttura sanitaria specializzata in medicina e biologia della riproduzione nata a Siracusa.

Il sindaco Francesco Italia ha ricordato come “il tema della natalità deve essere al centro delle politiche nazionali e non solo: questa inaugurazione ci conforta anche rispetto al lavoro che stiamo facendo come amministrazione. Penso agli asili nido o alle scuole”.

A portare i saluti del direttore generale dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra, è stato il capo dipartimento Materno Infantile Asp e primario dell’Uoc ostetricia e ginecologia dell’ospedale Umberto I, Antonino Bucolo: “Quest’area aretusea era sprovvista di un centro come questo. Sono convinto che risulta efficace la collaborazione tra struttura privata e pubblica”.

“Questo centro – ha detto la direttrice sanitaria del Centro Hera Siracusa, Giuseppa Fuggetta – si occuperà a 360 gradi delle coppie che hanno problemi di fertilità e avremo anche la possibilità di fare diagnosi pre-impianto, e dunque di poter aiutare le coppie che hanno problemi per le malattie legate alle anomalie cromosomiche”.

Un punto di riferimento in una zona della Sicilia particolarmente colpita da alcune patologie, nel Siracusano molte coppie sono portatrici di talassemia. “La medicina di prossimità è quella che dobbiamo costruire nei prossimi anni per fare in modo che il territorio si faccia carico dei problemi sanitari. Non è possibile andare in giro per l’Italia per ricevere assistenza. Da oggi inauguriamo una inversione di tendenza” ha concluso Antonino Guglielmino, ginecologo, direttore sanitario del Centro Hera di Catania.