Serradifalco. Arriva finanziamento di 1 milione di euro per l’ex Biblioteca comunale di Largo Fonte

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro da parte della Regione Siciliana per il recupero dei locali di Largo Fonte che un tempo erano adibiti a Biblioteca comunale. Un risultato dell’amministrazione Burgio che va ad aggiungersi ai tanti finanziamenti ottenuti in questi 7 anni e mezzo di esperienza politico amministrativa. Il progetto, che ha acquisito i pareri favorevoli da parte dell’Asp, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali e l’attestazione di conformità urbanistica, prevede il recupero dell’ex biblioteca comunale di Largo Fonte.

Il sindaco ha spiegato che il progetto, che è inserito al 5° posto nel Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 approvato in Giunta, prevede un intervento alquanto ambizioso che consentirà di dare un volto nuovo e decisamente più funzionale a questo immobile che, per tanti anni, ha accolto al suo interno la Biblioteca comunale e nel quale sono stati organizzati non pochi eventi culturali e mostre.

Il primo cittadino ha rimarcato come l’immobile, che sarà completamente ristrutturato e adeguato a tutte le norme in materia di sicurezza, diventerà un polo culturale per le associazioni serradifalchesi che potranno operare al loro interno. Con questo finanziamento, ottenuto dal Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, è prevista la destinazione dell’ex Biblioteca a sala convegni, ludoteca ed emeroteca. L’ex biblioteca comunale al momento viene utilizzata da associazioni locali come punto di riferimento per le loro attività.