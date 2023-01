Serie D. La Sancataldese riparte con la trasferta con il Città di Sant’Agata; l’obiettivo è uscire imbattuta

La Sancataldese di Pietro Infantino gioca oggi nel girone I del campionato di serie D la prima di ritorno fuori casa contro il Città di Sant’Agata. Si tratta di un confronto alquanto ostico per i verdeamaranto di Pietro Infantino chiamati a fare i conti contro la quarta forza del campionato.

Tuttavia, va detto che la Sancataldese, soprattutto in queste ultime settimane, è apparsa rinfrancata e decisamente molto più in fiducia. Il gruppo squadra c’è e il recente arrivo a San Cataldo di un bomber di fama come Bonanno fa ben sperare tutto l’ambiente calcistico verdeamaranto.

In questa trasferta la Sancataldese, che ha 19 punti in classifica e che, dopo un avvio disastroso, sembra essersi ben posizionata trovando propri equilibri tecnico tattici e di gioco, punta a conquistare quanto più possibile e comunque a uscire imbattuta in modo da legittimare un percorso di crescita nel quale appare necessario fare risultato anche in campi impegnativi come il “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello. (foto Sancataldese Calcio Official – Vincenzo Bonelli)