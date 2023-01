Santa Caterina Villarmosa: assegnata alla Croce Rossa la nuova sede

Sottoscritta nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di Santa Caterina Villarmosa e la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV per la concessione, in comodato d’uso gratuito, di una nuova sede presso il Comune di Santa Caterina Villarmosa.

Le chiavi sono state consegnate dal sindaco in persona al dott. Giuseppe Ippolito al presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta Nicolò Piave. L’immobile, di piena proprietà comunale, concesso in comodato d’uso gratuito per tre anni si trova al piano terra (entrando a sinistra) con annesso servizio igienico dell’immobile sito in Via Roma 106.

Il La Croce Rossa Italiana, firmataria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 03.07.2017,si è impegnata ad effettuare la pulizia ordinaria dei vani concessi, a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alla struttura, a pianificare e implementare iniziative volte alla tutela e alla promozione della salute nonché all’assistenza sanitaria, alla prevenzione e alla riduzione della vulnerabilità individuale e della Comunità Caterinese e collaborare ad eventuali progetti e iniziative che, l’Amministrazione Comunale, intenderà promuovere, tutto ciò che precede a titolo di compensazione degli oneri economici scaturenti dal pagamento dei consumi idrici ed elettrici;

La Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, unità territoriale di Santa Caterina Villarmosa, in atto retta da Salvatore Favata, impiegherà i locali per attività di animazione con i residenti del paese, per attività di formazione, attività ludico ricreative per le attività socio assistenziali per il soggetti vulnerabili del paese. “Come sempre – commenta Nicolò Piave – l’amministrazione comunale di Santa Caterina Villarmosa si dimostra attenta alle dinamiche sociali del proprio paese, favorendo, anche grazie alla Croce Rossa Italiana, il maggiore supporto possibile ai propri cittadini.

La concessione di una nuova sede, da aggiungere alla stanza presente all’ex asilo comunale quale centro di distribuzione viveri, è un ulteriore possibilità di sviluppo per la Croce Rossa a Santa Caterina Villarmosa, in questi anni abbiamo costruito un sistema di volontariato solido, che potrebbe ancora crescere con il corso attivo in formato on-line, e successivamente svolgendo servizio presso il proprio paese. Ringrazio fortemente il sindaco Giuseppe Ippolito, la giunta comunale ed il consiglio comunale che hanno permesso questo ulteriore momento di crescita a Santa Caterina Villarmosa, dopo la consegna dell’autovettura, l’attivazione del servizio pronto farmaco e pronto spesa, il protocollo d’intesa per i defibrillatori, la distribuzione di viveri della comunità europea, una nuova allocazione amministrativa ci permetterà di essere più incisivi sul territorio.

Parole di compiacimento anche da parte del sindaco Giuseppe Ippolito che ha apprezzato l’opera della Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Santa Caterina Villarmosa sia nel periodo Covid che successivamente, definendoli una importante ed imprescindibile presenza sul territorio, personale preparato e qualificato per le emergenze sociali, sanitarie di protezione civile. Una valida ed importante risorsa sul territorio che va potenziata e supportata, cosa che l’amministrazione Ippolito sta facendo, e che continuerà a fare nel tempo, per migliorare ancora di più la condizione della Croce Rossa sul territorio caterinese. Alla consegna delle chiavi e relative firma del comodato d’uso erano presenti oltre al Sindaco Ippolito ed il Presidente Piave, anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Notaro, i consiglieri comunale Giovanni Bartolotta e Rosetta Mammolito, che hanno espresso, anche loro, parole di estremo compiacimento per l’opera della Croce Rossa sul territorio, ed i volontari CRI Salvatore Favata, referente di sede CRI di Santa Caterina, gli ex referenti Antonio Burzotta e Giuseppe Matraxia, Sebastiana Cummaudo, Michele Lazzara, Italia Miccichè, Di Cara Stefano;

La sede concessa sarà interessata da minime opere di manutenzione che saranno svolte direttamente dai volontari in economia.