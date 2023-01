Sanità: ad Enna l’assessore regionale Giovanna Volo inaugura reparto di Senologia

È stato inaugurato oggi dall’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Giovanna Volo, il nuovo reparto di Senologia dell’ospedale Umberto I di Enna. “Abbiamo costituito l’unità operativa di screening senologico come struttura autonoma ed esclusivamente dedicata alla prevenzione ed alla clinica senologica – ha detto il direttore generale dell’Asp, Francesco Iudica. Secondo l’Asp i dati dimostrano come la partecipazione allo screening sia esattamente proporzionale alla vicinanza del luogo di erogazione: altissima ad Enna e nel suo immediato hinterland; via via meno significativa mano a mano che ci si allontana dalla città capoluogo.

Da qui la decisione di duplicare i punti di accesso, prevedendone nell’immediato futuro un altro a Nicosia, a copertura dell’area nord, e attivando nell’immediato una iniziativa di screening diffuso, portando in ogni città un camper della Lilt che ha consentito di offrire a 1.285 donne, che probabilmente mai si sarebbero recate ad Enna, la possibilità di sottoporsi all’esame di screening. E questo, grazie anche alla collaborazione con i sindaci della provincia.