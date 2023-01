San Cataldo. Grave carenza di sangue: l’associazione Donatori Ab Zero lancia l’appello alla donazione

SAN CATALDO. C’è una grave carenza di sangue, in particolare del gruppo 0 Negativo. Lo ha reso noto l’associazione donatori Abzero San Cataldo da sempre in prima linea nella difficile battaglia legata alla donazione del sangue per assicurare un’adeguata fornitura a favore di chi, negli ospedali, ne ha più bisogno.

Un appello è stato lanciato in queste ore da parte dell’associazione Donatori affinché, chi può, si metta a disposizione. In questo senso, è stato anche comunicato che è possibile prenotare la propria donazione direttamente al numero di telefono 3487136084.