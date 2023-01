Quattordicenne muore in Ospedale dopo tragico incidente in canoa

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 14 anni rimasto vittima di un terribile incidente nel letto del fiume Entella, a Chiavari (GE). Il giovane è morto in Ospedale dopo quattro giorni di agonia. In precedenza era rimasto incastrato con la sua canoa tra un pilone e un tronco portato dalla forte corrente e dalle acque ingrossate per la pioggia di questi ultimi giorni.

Il giovane si stava allenando. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi un’ora per recuperare il ragazzino. Il 14enne, poi, è stato recuperato grazie all’elicottero del 118 e successivamente portato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito piuttosto gravi, tant’è che è giunto nella struttura in codice rosso. Purtroppo, dopo quattro giorni è morto.