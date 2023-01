Palazzi del Carmine, i consiglieri Matta e Schirmenti “mollano il sindaco Gambino e transitano nel gruppo misto

Da tempo ormai si respiravano diversi mal di pancia in seno al gruppo consiliare. Rimasti inascoltati per troppo tempo, abbiamo deciso di abbandonare la maggioranza per transitare nel Gruppo Misto. Il sindaco Roberto Gambino ha perso una grossa opportunità per la nostra città: una giunta monocolore e 15 consiglieri del Movimento.

In questi ultimi anni, sono venuti sempre di più a mancare l’armonia, la volontà di fare, l’entusiasmo. Il sindaco non ha mostrato la volontà a mettere in atto quel cambiamento tanto decantato. Da tutti definito “l’uomo solo al comando”, si è comportato come capo assoluto e individualista, non dialogando più con noi e con la base. Non ha rispettato il nostro programma elettorale, realizzando non più del 20% di quanto promesso in campagna elettorale. Non è stato corretto e trasparente con noi ma soprattutto con i cittadini. Da un paio di anni abbiamo chiesto il rimpasto della giunta o almeno la rimozione di alcuni assessori non all’altezza del ruolo. In risposta, il sindaco ha rimosso l’unico assessore meritevole di restare in carica, ennesimo atto non discusso né con gli attivisti né con i consiglieri di maggioranza. Trasparenza e partecipazione, principi fondanti del M5S, sono rimasti solo buoni propositi.



La nostra percezione è che, già subito dopo la sua elezione, il sindaco abbia preso le distanze dal Movimento, non assumendo comportamenti consoni ai principi M5S e mostrandosi spesso molto più vicino alle forze di opposizione che ai propri consiglieri, utilizzati solo per il voto favorevole per le delibere di consiglio comunale. Il suo operato ci ha portato a non poter esercitare la nostra attività politica liberamente e nell’interesse dei cittadini. Alla nostra liberà di azione, Gambino ha imposto dei “paletti” che abbiamo sempre rispettato fidandoci della sua figura. Invece, questi paletti servivano a limitare il nostro democratico diritto a evidenziare le mancanze e gli errori dell’amministrazione.

Le conseguenze della gestione Gambino sono sotto gli occhi di tutti. Quello che arriva ai nostri cittadini, e anche a noi consiglieri, è l’immagine della più fallimentare amministrazione comunale che si sia mai vista a Caltanissetta. Gli attivisti oramai sono ridotti al lumicino. Il consenso sta drasticamente calando, la tensione è alta e in tanti hanno manifestato la reale volontà di lasciare seriamente il Movimento. Con il tempo il gruppo è andato sgretolandosi, fra consiglieri e sindaco manca la comunicazione… o forse non c’è mai stata.



Attraverso un report, abbiamo segnalato le nostre difficoltà ai vertici del comitato di garanzia, al collegio dei probiviri, al presidente Giuseppe Conte e alla vicepresidente Paola Taverna. Da mesi sono state manifestate le nostre perplessità al referente regionale Nuccio Di Paola, ma purtroppo siamo stati ignorati anche da lui, che non ha fatto nulla per rimediare agli innumerevoli errori del sindaco Roberto Gambino.

Sappiamo che la politica a volte ci porta a fare scelte difficili. Noi oggi prendiamo le distanze dal sindaco traghettando al Gruppo Misto, ma porteremo alti i valori del Movimento e lavoreremo alla realizzazione del programma elettorale per il quale i cittadini ci hanno votato. Il Movimento a Caltanissetta non può essere rappresentato da Roberto Gambino, che non attua fino in fondo i suoi valori e i principi.

I consiglieri comunali Nina Schirmenti e Marco Matta