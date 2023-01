Milena. Parcheggi per disabili: i consiglieri di minoranza propongono campagna sensibilizzazione

MILENA. I consiglieri comunali del gruppo di minoranza “Milena Domani”, per il rispetto degli invalidi e del codice della strada, propongono maggiore vigilanza ed una campagna di sensibilizzazione dei cittadini.

E’ l’iniziativa posta in essere dai consiglieri Alfonso Cipolla, Angela Falcone, Maria Carmela Ferlisi e Maria Giulia Provenzano. Gli stessi consiglieri hanno fatto presente la necessità di una più stretta vigilanza allo scopo di impedire che automobilisti indisciplinati possano impunemente occupare i posteggi riservati agli invalidi oppure ostruire gli accessi ai marciapiedi e agli spiazzi di quanti sono costretti a muoversi sulle carrozzine.

La minoranza ha presentato una mozione per impegnare il Sindaco ad impiantare una nuova cartellonistica anche per prevedere nei locali aperti al pubblico l’affissione di locandine che invitino a non posteggiare nei posti riservati ai disabili e a non impedire alle loro carrozzine l’accesso su marciapiedi e piazze; a promuovere nelle scuole una campagna di sensibilizzazione.

Nella mozione i consiglieri di minoranza, traendo spunto dalla lettera aperta di un cittadino disabile che si muove in carrozzina motorizzata che ha chiesto al comune di Sommatino e agli altri comuni del Nisseno di collocare una particolare segnaletica che scoraggi quanti occupano i posti e gli spazi dei disabili.

I consiglieri di minoranza, facendo proprio questo appello, chiedono pertanto all’amministrazione comunale di avviare una campagna per sensibilizzare quelle persone normodotate che occupano con le loro auto i parcheggi dedicati ai disabili oppure gli scivoli che gli consentono di salire nei marciapiedi.