L’on. Giuseppe Catania (FdI) plaude alla delibera del Direttore generale Asp per incarico a 2 nuovi anestesisti

“Accolgo con favore e positività il contenuto della delibera n° 54/2023 di oggi, 12/01/2023, che il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta ha firmato e pubblicato e che riguarda il perfezionamento dell‘incarico a due anestesisti che andranno a potenziare la squadra degli anestesisti rimasti all‘ASP di Caltanissetta. Ciò è importante per dare respiro ai professionisti attualmente in servizio e, di conseguenza, alle strutture sanitarie presenti che, oggi, si trovano in grosso affanno”.

Lo ha sostenuto il deputato ARS – Gruppo FdI On.le Giuseppe Sebastiano Catania. “Ovviamente – ha proseguito – questo è solo un primo passo ed occorre attendere l’esito dell’avviso di reclutamento di anestesisti che è stato pubblicato nei giorni scorsi e che è aperto, anche, a medici stranieri. Confidiamo che possano essere presentate diverse disponibilità utili a risolvere definitivamente la carenza nel nostro territorio provinciale”.

“Attendiamo fiduciosi – ha concluso l’on. Catania – che, nelle prossime ore, possa esserci anche qualche riscontro positivo rispetto alla disponibilità richiesta agli specializzanti che frequentano la scuola di specializzazione di Palermo. Continuerò a seguire con attenzione la vicenda e gli sviluppi”.