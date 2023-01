Liberi consorzi, arriva la proroga di Schifani fino al 31 marzo. A Caltanissetta confermato Alongi

Proroga fino al 31 marzo per i sei commissari straordinari delle ex Province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Le proroghe sono state messe nero su bianco con un decreto del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che più volte ha manifestato la volontà di reintrodurre l’elezione diretta dei vertici dei Liberi consorzi (presidente e Consiglio), così come delle tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, dove ad oggi la carica di sindaco metropolitano viene attribuita al sindaco del capoluogo.

L’intenzione è quella di mandare in soffitta le elezioni di secondo grado, tra l’altro mai celebrate per via di una lunga scia di rinnovi dei commissari in passato. A Trapani resterà in sella quindi Raimondo Cerami, mentre ad Agrigento e Caltanissetta rispettivamente Raffaele Sanzo e Duilio Alongi. Alla guida del Libero consorzio di Enna resta Girolamo Di Fazio, a Ragusa Salvatore Piazza e a Siracusa Domenico Percolla.