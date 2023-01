In aumento le truffe dei finti nipoti in difficoltà. Le raccomandazioni della Polizia Postale agli anziani

Sta aumentando in maniera non indifferente il numero delle truffe commesse ai danni di persone anziane, contattate al telefono da impostori, che si fingono nipoti in difficoltà, al fine di indurle a versare elevate somme di denaro. A renderlo noto è la Polizia Postale.

Spesso – come è stata la stessa Polizia Postale – sono le stesse vittime a fornire le informazioni sulla famiglia utilizzate dai truffatori per rendere credibile la loro falsa identità, rispondendo alle loro domande. Il falso nipote chiede un bonifico, la ricarica di una carta prepagata, o di consegnare contanti e gioielli a un amico che passerà a casa dell’anziano a prenderli.

Ovviamente la Polizia Postale, a fronte di una simile chiamata ricevuta circa un presunto parente in difficoltà, chiede agli anziani di consultarsi prima con la loro famiglia e di non trasferire mai denaro su un conto sconosciuto. Per informazioni è possibile scrivere a: www.commissariatodips.it