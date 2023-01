Dipendente comunale muore soffocata da un boccone mentre era in pausa pranzo

Dramma a Settimo Milanese dove una donna di 59 anni è morta soffocata da un boccone mentre era in pausa pranzo. La donna, dipendente del Comune, era con alcuni colleghi negli uffici del municipio quando un pezzo di carne le ha ostruito le vie respiratorie.

I tentativi di aiutarla si sono rivelati vani: dopo l’intervento di una collega, sul posto è accorsa un’infermiera che si trovava allo sportello dell’ufficio Anagrafe. La donna ha praticato la manovra di Heimlich, ma senza successo.

Sul posto, come riferisce Il Giorno, sono giunti anche i soccorsi del 118, allertati dal personale comunale. La donna però era già in arresto cardiocircolatorio e, nonostante i tentativi di rianimazione, per lei non c’è stato nulla da fare.