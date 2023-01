Cefpas, Giovanna Segreto nominata commissario dell’ente

Giovanna Segreto è il nuovo commissario del Cefpas, il centro di formazione sanitaria; Segreto è attuale capo di gabinetto alla Formazione e in passato nella scorsa legislatura è stata alle Attività produttive. La nomina è stata formalizzata in giunta regionale, riunita stamani dal presidente Schifani. Riaperti i termini per la formazione dei nuovi elenchi e l’aggiornamento biennale che riguarda direttori sanitari e amministrativi delle aziende e degli enti sanitari. Su proposta dell’assessore alla Salute sono state riaperte le scadenze dei termini per l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale.