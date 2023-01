Caltanissetta, Aiello (Lega): “Lavori socialmente utili per chi viola il CDS”.

“Il Comune di Caltanissetta potrebbe avere a disposizione personale, a titolo gratuito, per vigilare la sicurezza in strada, nelle Ville e davanti le scuole” – lo fa sapere il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che tramite una Mozione ha proposto al Sindaco di aderire al progetto di sicurezza stradale “RUOTE FERME, PEDONI SALVI”.

“Anche Caltanissetta potrebbe fare come altri Comuni, i quali hanno siglato un protocollo d’intesa con l’AFVS (Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus) e l’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) per consentire la realizzazione del progetto denominato Ruote ferme, pedoni salvi. Tale progetto, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia e dell’ANCI – spiega il Consigliere Aiello – ha una doppia finalità: assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, ossia i pedoni; responsabilizzare chi ha commesso un reato in violazione del Codice della Strada. Gli imputati/indagati/condannati che saranno presi in carico dall’UEPE, con riferimento sia all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, sia quale pena sostitutiva per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di stupefacenti, dopo un corso di formazione entreranno nel ruolo di “ASSISTENTI PEDONALI” che, adeguatamente formati dagli Agenti di Polizia Municipale, presidieranno gli attraversamenti pedonali laddove risulti un particolare volume di traffico, come ad esempio davanti le scuole, o in qualunque altro luogo di aggregazione sociale. Lo scopo è dunque riparare i danni cagionati alle vittime dei reati e alla comunità, attraverso azioni concrete e visibili alla cittadinanza, quali i lavori socialmente utili.

Il progetto – conclude Oscar Aiello – sarà a costo zero per l’Amministrazione comunale essendo finanziato dal Fondo Vittime della Strada, istituito dall’Associazione, nel quale convergono le donazioni/versamenti nell’ambito della messa alla prova e giustizia riparativa”.

Al fine di diffondere azioni volte alla sicurezza stradale atte a prevenire, educare e sensibilizzare la collettività con il chiaro intento di ridurre l’incidentalità stradale, il Capogruppo della Lega, e il Consigliere Valeria Visconti, hanno presentato una Mozione con la finalità di impegnare Sindaco e Giunta ad aderire al progetto di sicurezza stradale “RUOTE FERME, PEDONI SALVI” firmando un protocollo d’intesa tra l’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada – ONLUS, il Corpo di Polizia Municipale nisseno e l’U.L.E.P.E. Caltanissetta (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna) per incentivare la sicurezza stradale e stimolare il senso di responsabilità degli imputati/indagati e condannati ai lavori di pubblica utilità.