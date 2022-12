Zes Sicilia occidentale, Tamajo incontra il commissario Amenta: «Piena sintonia per velocizzare funzionamento»

Al lavoro insieme per velocizzare il funzionamento della struttura della Zona economica speciale della Sicilia occidentale. L’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, che subentrerà come rappresentante della Regione Siciliana nel comitato d’indirizzo della Zes, ha incontrato il commissario Carlo Amenta nella sede dell’assessorato, in via degli Emiri a Palermo.

«Ho riscontrato – ha detto l’esponente del governo Schifani – una grande sintonia sulla politica del fare con il professore Amenta. Intendiamo accelerare al massimo il processo che porti alla piena attività della Zes perché la riteniamo uno strumento strategico che può portare benefici alle imprese e al territorio. Ho assicurato al commissario la mia piena disponibilità politica per il rilascio tempestivo dei pareri da parte degli uffici. Inoltre, abbiamo stabilito di comune accordo che è necessario un confronto continuo e costante con i sindaci e le organizzazioni di categoria, attraverso tavoli tecnici, per valutare la riperimetrazione di alcune aree Zes. La mia idea, infine, è promuovere maggiormente le Zone economiche speciali per farne conoscere le potenzialità a cittadini, imprese e investitori».