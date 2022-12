Sicilia, rubano un’auto ma finiscono contro un palo

Hanno rubato un’auto, ma la fuga è finita contro una vettura e infine contro un palo. Protagonisti due ladri di automobili in azione in via Galletti, nella zona di via Messina Marine a Palermo. Una fuga, quella dei due giovani, che è durata poco. Il veicolo che avevano rubato è finito contro un palo della luce e nell’urto sono state coinvolte altre due vetture, che erano parcheggiate a pochi metri di distanza e sono state danneggiate dall’urto. Non si ha ancora tracce dei ladri. Le indagini sono condotte da parte dei carabinieri. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.