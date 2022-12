Sicilia. Palazzo d’Orléans, il presidente Schifani riceve l’ambasciatore d’Austria in Italia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans l’ambasciatore d’Austria in Italia, Jan Kickert. Ad accompagnare il diplomatico anche il console d’Austria in Sicilia, Helga Rauscher.

«Un incontro cordiale e proficuo – ha detto il presidente Schifani – Ho ringraziato l’ambasciatore per la sua sensibilità, invitandolo a rappresentare al suo Paese che gli operatori industriali e turistici interessati a investire in Sicilia troveranno nel mio governo un interlocutore attento che, tra l’altro, si accinge ad attuare significative riforme di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni amministrative».