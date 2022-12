Sicilia, insulti razzisti e botte alla convivente:

Minacciata, aggredita e insultata con epiteti razzisti. E’ cio’ che ha dovuto subire dal proprio convivente una donna a Patti, nel Messinese. Verso la fine di novembre scorso, i carabinieri avevano ricevuto una richiesta di soccorso da una extracomunitaria. Giunti sul posto, l’hanno trovata con dei graffi ad un braccio; sul pavimento vi era il vetro in frantumi di un tavolino, e su un altro tavolo due borse da donna tagliate.

La donna ha raccontato di essere stata apostrofata e minacciata di morte dal compagno che l’aveva anche aggredita fisicamente, per poi colpire un tavolino in vetro, mandandolo in frantumi. Poi era fuggita, chiudendosi in una stanza. Le violenze, hanno poi ricostruito i carabinieri, continuavano almeno dal gennaio 2021. All’uomo e’ stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.