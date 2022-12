Sicilia, Catania: “al via le istanze per ottenere i contributi per danni alle produzioni agricole”

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n.298 del 22-12-2022 – è stata pubblicata la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalita’ degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sicilia dal 1° maggio al 31 agosto 2022.

Nel nisseno, i territori che potranno beneficiare di questo provvedimento ricadono nei seguenti comuni: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Per questi territori colpiti da siccità potranno essere riconosciuti dei contributi in conto capitale per danni alle produzioni.

Le domande di richiesta dei benefici dovranno essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni a partire dal 22.12.2022.

In occasione della Festa Tricolore avevo richiesto al Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida di accelerare le procedure per il riconoscimento dei danni ai nostri agricoltori.

Lo ringrazio per la sensibilità mostrata e per l’impegno mantenuto a pochi giorni dalla mia richiesta.