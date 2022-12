Sicilia, aggressione a colpi d’ascia nel Ragusano: 35enne arrestato

Ha aggredito a colpi di ascia un uomo nei pressi di un tabacchi. E’ successo il 2 settembre, nella centralissima via Roma, a Vittoria. Il 35enne e’ stato tratto in arresto dai poliziotti della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria.

A seguito dell’aggressione che non ha avuto conseguenze gravi, sono state acquisite le immagini di diversi impianti di video sorveglianza che hanno permesso di identificare l’autore, arrestato per il reato di lesioni aggravate, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip su richiesta della procura.