Sicilia. Aerei, Schifani: “Caro voli? Ci stiamo battendo”

“Ci stiamo battendo. Mi pare che i primi risultati si vedano. L’Antitrust ha acceso i fari e già questo è un grande risultato. Era una situazione inaccettabile. Abbiamo segnalato questo fatto . Ci spiace che una società pubblica come Ita abbia potuto fare un cartello con un altro socio privato. Poi saranno le autorità preposte a fare questa valutazione. Noi continueremo naturalmente a batterci per eliminare questo scandalo e per fare in modo che altri vettori seguano per tratte CATANIA – Roma e Palermo – Roma”.

Lo ha detto stamane nell’aeroporto di CATANIAil presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani rispondendo alle domande dei giornalisti sul caro-voli da e per la Sicilia a margine della premiazione del 10milionesimo passeggero del 2022 dello scalo aereo. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai vertici della Sac, la società che gestisce lo scalo, anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e l’amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini.

“A noi interessa la valutazione da parte dei cittadini – ha concluso Schifani – e che possono accedere alla loro terra con un prezzo umano non con dei prezzi disumani. Questo si attiva da un lato denunciando le anomalie e dall’altro aumentando il numero dei vettori Pochi vettori Palermo – Roma CATANIA– Roma. mi sono chiesto il perché. Noi ci stiamo attivando perché i vettori aumentino