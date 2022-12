San Cataldo. L’orchestrale della Scuola Media “Carducci” vincitrice assoluta alla 5^ edizione di “RussoInMusica”

SAN CATALDO. Al Teatro Regina Margherita ha avuto luogo la serata conclusiva della quinta edizione del Concorso “RussoInMusica”, indetto dalla dirigente scolastica dell’Istituto “Luigi Russo” di Caltanissetta prof. Maria Rita Basta. Il concorso è stato rivolto a tutte le Scuole secondarie di primo e secondo grado dell’ambito 4 della Provincia di Caltanissetta.

In tal modo, si è voluto estendere ad un numero sempre più alto di studenti la possibilità di partecipare ad un evento che mira alla diffusione dell’arte come mezzo espressivo della creatività, come promozione di talenti. I 16 candidati finalisti, dopo avere superato rigorose selezioni preliminari, hanno connotato la serata con esibizioni di alto spessore artistico, suscitando grandi emozioni negli studenti, nei docenti e nel numeroso pubblico presente. Lo spettacolo è stato condotto dalle docenti dell’Istituto “Luigi Russo” Laura Abbaleo e Francesca Bennardo.

È stata l’Orchestrale della Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, a conquistare la Giuria tecnica e ad aggiudicarsi il titolo di “Vincitore Assoluto” della V edizione del concorso. Il gruppo, costituito da 50 giovanissimi musicisti, ha ricevuto un premio di 500 euro che potrà spendere in attività o materiali correlati al mondo della musica. I docenti di “strumento musicale” dell’Istituto “G. Carducci” di San Cataldo sono Martina Carneglia, Angelo Culmone, Mario Ferrara e Clara Scarlata.