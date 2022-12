San Cataldo. Gemellaggio tra Casa di Cura Regina Pacis e Unict con full immersion in senologia diagnostica

SAN CATALDO. Bellissimo il gemellaggio che si è avuto tra Casa di Cura “Regina Pacis” e Unict per una full immersion in senologia diagnostica con il Prof. Gaetano Magro, Direttore della Scuola di Specializzazione di Anatomia Patologica dell’Università di Catania, e la dott.ssa Valentina Virzì, Resp. Della U.F di Diagnostica per Immagini della Casa di Cura “Regina Pacis”.

Nell’occasione, l’evento è stato arricchito anche dall’entusiastica presenza di tutti gli Specializzandi di Anatomia Patologica, Chirurgia Generale e Radiologia dell’Università degli Studi di Catania che hanno partecipato dando il loro contributo alla riuscita dell’evento.