Pallavolo serie B2. La Traina batte in trasferta il Volley Valley e si conferma capolista

Ancora una vittoria con il massimo scarto, ancona tre punti, questa volta esaltanti, che dimostrano come la TRAINA SRL non soffre di vertigini. A Catania aspettavano le nissene e lo avevano pure scritto e Spena e compagne sapevano di dovere affrontare una squadra in grado di impensierirle soprattutto in casa loro. Il risultato finale è stato impietoso, anche se non testimonia fino in fondo la durezza della gara, ma la sostanza è quella di una TRAINA SRL che esce vittoriosa con il massimo scarto dallo scontro con il Volley Valley dopo 89’ effettivi di battaglia senza esclusione di colpi in una gara a tratti bella ma sempre vibrante.

Alla fine il Volley Valley, forte tecnicamente e fisicamente che migliora di settimana in settimana sotto la sapiente guida di Piero Maccarone, è uscito dal campo per la prima volta in campionato senza aver conquistato punti, mentre la TRAINA SRL ha mantenuto la vetta solitaria della classifica. Giocatrici, tecnici e dirigenti nel viaggio di andata si sono stretti attorno ad Alessia Angilletta, che ha saputo nella notte della scomparsa del nonno paterno, ma che è voluta rimanere accanto alla squadra in questo momento difficile della stagione dimostrando grande professionalità ed attaccamento ai colori sociali.

Prima dell’incontro foto di gruppo delle due formazioni per un gesto di solidarietà nei confronti di Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo e madre di tre figli, condannata a morte in Iran per aver protestato con il regime che terrorizza il suo paese. Poi la gara, con un inizio da incubo per le nissene subito sotto con un 15/8 che avrebbe tramortito chiunque con tanti errori in battuta: alla fine se ne conteranno 13 quasi tutti concentrati nel primo set e mezzo. Sul 17/11 è arrivato il primo break delle nissene (0/5), che hanno messo il fiato sul collo delle padrone di casa, con la gara che è diventata giocata punto a punto ma sempre condotta da Bonfiglio e compagne fino al 22/19 quando è avvenuto un entusiasmante (almeno per i numerosi tifosi ospiti) ribaltone: prima due errori delle padrone di casa che costringe Maccarone a chiamare il secondo time-out (22-21) poi tre muri spettacolari di una immensa Valeria La Mattina (la più determinante sotto rete delle nissene) inframezzati da un chirurgico appoggio dalla seconda linea di Alessia Angilletta compongono un break di 0 a 6 (gestito in zona battuta con freddezza da Nicoletta De Luca) che ribalta il set e probabilmente condizionerà le padrone di casa per il resto della gara.

Infatti nel secondo parziale, dopo un velleitario 4/3 iniziale di Silvia Carpinato e compagne le ragazze guidate dalla panchina da Francesca Scollo hanno preso in mano le redini del gioco e dal 4/7 in poi hanno condotto la gara fino al 20/25. Più equilibrata la terza ed ultima frazione di gioco: 8/3, 8/7, 9/11, 14/12, 14/17, 17/19 fino al 20/22 quando un poderoso attacco da posto 4 di Martina Escher, all’esordio con la maglia della TRAINA SRL, da la spallata decisiva alla gara con il successivo 21esimo punto che ha rappresentato l’ultimo disperato tentativo delle padrone di casa di rientrare in partita.

In una gara non perfetta (bassa l’incidenza del servizio, ricezione a tratti in difficoltà di fronte alle battute delle padrone di casa, attacco con le polveri spente in alcune giocatrici notoriamente abituate alla doppia cifra, difesa – soprattutto nella catena di destra – spesso in difficoltà) la TRAINA SRL ha conquistato il massimo risultato possibile grazie a una grande volontà e spirito di gruppo, alla capacità delle giocatrici come Nicoletta De Luca, Sara Miceli, Diana Ferraloro e Milly Apruti di sacrificarsi in tutti i frangenti dell’incontro, alla belle prestazioni di Valeria La Mattina e Alessia Angilletta, ad una Noemi Spena che migliora di settimana in settimana in cabina di regia così come Lorena Tilaro in seconda linea.

E poi c’è stato il tanto atteso esordio di Martina Escher che è scesa in campo con tanta umiltà e tanta voglia di essere determinante, conscia, dopo una settimana di frequentazione con il suo nuovo ambiente, di trovarsi in un gruppo con speciali caratteristiche morali e caratteriali. La forte schiacciatrice catanese ha dato il suo apporto, ha sofferto con le compagne e alla fine ha piazzato alcuni colpi decisivi: riteniamo però che sia ancora al 50% delle sue potenzialità. E anche la TRAINA SRL vista a Catania, al di là del lato caratteriale che è al top, può fare ancora meglio, E questo basta per guardare con fiducia al futuro. Questo il dettaglio della gara disputata nella palestra dell’I.C.P. Mascagni a Catania:

Volley Valley Funiviaetna – TRAINA SRL CL 0 – 3 (22/25; 20/ 25 21/25)

Volley Valley: Rotella, Richiusa, Bonfiglio, Sgrò, Carpinato S. (K), Azzolina, Coco, Fichera, Colombrita (L1) NE Carpinato C., Scuderi, Bonanno, Giorgianni (L2) All. Maccarone – Giuffrida

Traina Albaverde: Angilletta 14, Ferraloro, D’Antoni 5, Apruti, Spena (K) 2, De Luca 3, Escher 11, Miceli 1, La Mattina 12, Tilaro (L1). NE Zaffuto, Milazzo, All. Scollo – Montagnino

Arbitri: Antonino Richichi di Vibo Valenti e Claudia Durante di Lamezia Terme.