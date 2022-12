“Noi con l’Italia”, tavolo con le forze di centrodestra: 28 dicembre, “Confronto anche in vista delle elezioni di Caltanissetta 2024”

CALTANISSETTA – Suona “l’adunata” per il centrodestra e si inizia a pensare alle elezioni di Caltanissetta 2024. Ecco di seguito la nota stampa di “Noi con L’Italia” a firma di Alfredo Fiaccabrino, vice-coordinatore provinciale cittadino, e di Salvatore Saia, coordinatore.

Il direttivo cittadino in accordo con quello provinciale di “Noi con l’Italia”, a seguito dei risultati delle elezioni regionali dello scorso 25 settembre, intende convocare un tavolo con le altre forze politiche locali di centro destra che hanno sostenuto il Presidente Schifani.

“Noi con l’Italia”, attraverso tale incontro, che si terrà il 28 dicembre p.v. presso la sede di via F. Crispi, intende farsi promotore di un momento di confronto alla luce dei prossimi appuntamenti politici, non in ultimo le elezioni amministrative della città di Caltanissetta del 2024.

L’obiettivo principale è, recependo le istanze e il pensiero delle varie forze politiche, individuare le priorità della città di Caltanissetta per stimolarne l’azione amministrativa, anche alla luce del momento storico che stiamo vivendo, nella speranza di poter portare avanti dei progetti comuni a beneficio della cittadinanza.