Mussomeli , il dono del Rotary alla Asd: “Don Bosco”: biliardino (calciobalilla)

MUSSOMELI – Lo scorso venerdì 2 dicembre, presso la sede dell’ASD “Don Bosco” Mussomeli si è svolta la consegna ufficiale del BILIARDINO (CALCIOBALILLA), donato dal Rotary Club Mussomeli Valle del Platani da parte del Presidente Mattina, con l’auspicio di una proficua e continua collaborazione con la Don Bosco. Presenti all’incontro alcuni rappresentanti dei due sodalizi nelle persone di Mattina, Di Carlo, Pavone, Magro per il Rotary e Lanzalaco, La Mattina e Belfiore per la “Don Bosco che ha ringraziato per il gradito dono ricevuto. Un ricco buffet e foto di gruppo ha concluso l’incontro.