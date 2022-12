Lunedì 19 dicembre, Salvini a Lampedusa: incontrerà la Guardia Costiera

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è in arrivo a Lampedusa dove , all’aeroporto, ad accoglierlo ci sarà il sindaco Filippo Mannino e il suo vice Attilio Lucia. Salvini alloggerà, così come è stato nelle sue precedenti visite, a Villa Due Palme, di proprietà di Silvio Berlusconi, a Cala Francese. Per il pomeriggio e la serata non sono previsti impegni istituzionali.

Lunedì 19 dicembre, alle 11,15, il ministro sarà all’Area marina protetta Isole Pelagie dove verrà accolto dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, dal sindaco delle Pelagie, dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto: l’ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone e dal vicario del questore, Francesco Marino. Poco prima di mezzogiorno, sarà al molo Madonnina dove saluterà gli equipaggi dei mezzi navali di Guardia costiera, Guardia di finanza ed enti istituzionali impegnati nelle operazioni di soccorso.Poi si sposterà all’ufficio circondariale marittimo. Non è prevista alcuna visita all’hotspot di contrada Imbriacola dove, da giorni, vanno avanti i trasferimenti dei profughi. Il ministro ripartirà nel pomeriggio.