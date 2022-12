“La Lupa Gioiosa”: mussomelese trapiantato a Roma e laboratorio che parla il linguaggio dell’arte

MUSSOMELI – L’artista mussomelese Francesco Amico, fratello del cantante Piero, da tempo trapiantato a Roma in Via Panico 29 si sta facendo apprezzare ancora di più per la sua riconosciuta creatività, avendo nel sangue la passione per la pittura e la scultura. La sua recente fatica fa richiamare l’attenzione alla mitologia romana, in chiave diversa, con la sua LUPA GIOIOSA, la cui presentazione al pubblico è avvenuta diverse settimane fa con apprezzamento dei tanti visitatori ed artisti. Il suo laboratorio in Via dei Coronari è assai vicino al Castel Sant’Angelo ed è diventato luogo di incontro per gli estimatori dell’arte. Dunque, un altro talentuoso mussomelese che arrivato a Roma dalla natìa Mussomeli, ha svolto per lunghi anni un’attività qualificata come assistente nei luoghi istituzionali del Parlamento, dove si è fatto apprezzare per la sua signorilità e disponibilità. Da sottolineare che raggiunto il pensionamento, Francesco Amico, col pensiero fisso alla sua Mussomeli, ha deciso di dedicarsi al suo più grande amore: L’ARTE con cui riesce a colorare le sue giornate fra i ricordi del passato e la contestualità del presente. Le sue opere si trovano al Quirinale, alla Fondazione Roma, alla Fondazione Cultura e Arte, alla Società Arthemisia e presso vari Collezionisti privati. Le mostre selezionate sono: 2005 Galleria dei Leoni – Via Margutta ROMA; 2006 Galleria alle Arti . PALERMO; 2008 Galleria Eleuteri ROMA; 2013 Gangemi Editore ROMA