Infrastrutture, Salvini: “Basta no, continuiamo con l’Italia dei sì”

“Sbloccare, investire, progettare, correre. Le opere stradali e infrastrutturali sbloccate ieri (di cui 21 cantierabili da subito) dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono un grande passo nel progetto di Paese che avevamo in mente e che, dopo soli due mesi di governo, stiamo portando avanti, da Nord a Sud. Meno burocrazia, basta No: continuiamo con l’Italia concreta dei Sì”. Lo scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.